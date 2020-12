Quatro portugueses nomeados para equipa do ano da UEFA

Há quatro jogadores portugueses nomeados para a equipa do ano da UEFA, de acordo com a lista de 50 nomes divulgada esta terça-feira.

Cristiano Ronaldo (Juventus), e João Félix (Atlético de Madrid) estão nomeados entre os avançados, Bruno Fernandes (Manchester United) entre os médios e Anthony Lopes (Lyon) entre os guarda-redes.

O Bayern de Munique, campeão europeu, é a equipa mais representada na lista, com 10 nomeados, seguido de Liverpool e Paris Saint-Germain, com oito. A Alemanha é o país com mais jogadores nomeados (oito).

Os onzes do ano da UEFA, tanto masculino como feminino, vão ser escolhidos por votação dos adeptos no site do organismo. Não há qualquer jogadora portuguesa nomeada para a melhor equipa.