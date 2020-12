Premier League anuncia regras sobre contratações de comunitários no pós-‘Brexit’

A Premier League chegou a acordo com o Governo britânico sobre os requisitos necessários para que os clubes ingleses possam contratar jogadores da União Europeia (UE) depois do ‘Brexit', anunciou esta terça-feira a entidade que gere o futebol profissional.

Quando o Reino Unido deixar a UE, a 31 de dezembro, os jogadores comunitários que queiram jogar nas ligas profissionais inglesas vão ter que apresentar uma espécie de licença de trabalho, chamada ‘governing body endorsement' (GBE), que terá como base um sistema de pontos.

A atribuição dos pontos aos jogadores está ligada a aspetos como terem sido internacional AA ou pelas camadas jovens das respetivas seleções, pela qualidade da equipa vendedora (e Liga em que atua), na classificação no campeonato e no progresso nas competições europeias, e no número de desafios disputados.