Lewis Hamilton testa positivo à Covid-19

O britânico Lewis Hamilton testou positivo à Covid-19 e não vai participar no Grande Prémio de Sakhir do próximo fim de semana.

O piloto da Mercedes tinha registado três testes negativos ao coronavírus na última semana, mas começou a ter sintomas ligeiros na segunda-feira depois de ter estado em contato com uma pessoa infetada.

Hamilton está a cumprir o protocolo de isolamento.

A Mercedes revelou que vai escolher um piloto para substituir Hamilton no circuito de Sakhir. A escolha pode recair sobre Esteban Gutierrez ou Stoffel Vandoorne.

Há dois dias, Hamilton, de 35 anos, venceu o Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1, 15.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de 2020.