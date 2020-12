OCDE um pouco menos pessimista sobre a evolução da economia portuguesa

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) desagravou a previsão para a economia portuguesa, prevendo uma quebra do PIB de 8,4% em 2020.

Para este ano, o Governo estima uma queda do PIB de 8,5% e para 2021 um crescimento de 5,4%.

Nas previsões divulgadas, a OCDE estima um crescimento do PIB de 1,7% em 2021 e de 1,9% em 2022.

Nas últimas previsões, em junho, a organização previa uma queda do PIB de 9,4% em 2020, pelo que melhorou a sua perspetiva.

Segundo a OCDE, a recuperação da economia da atual crise provocada pela pandemia da Covid-19 será suportada pelo consumo.

Depois disso, segundo a organização, poderá haver uma recuperação mais ampla, com a retoma dos setores mais afetados pela crise, como os do turismo e do alojamento, e “assumindo que a situação sanitária melhora com o desenvolvimento de uma vacina eficaz”.

A taxa de desemprego continuará a subir em 2021, para os 9,5%, e continuará acima do nível pré-crise em 2022.