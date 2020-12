Foi desmobilizada a vigília dos empresários da restauração no Porto. O protesto, que arrancou segunda-feira à noite frente à autarquia, deve ser retomado o mais tardar até quinta-feira.

O presidente da PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes fala de um setor que emprega mais de 100 mil pessoas e que a pandemia já levou até agora ao despedimento de cerca de 60 mil.

Daniel Serra, que também se associou à vigília da última noite, diz que o cenário é preocupante, segundo dados do mais recente inquérito realizado pela associação. “Temos algumas indicações preocupantes. Por exemplo, 20% das empresas já encerraram e cerca de 30% estão a pensar encerrar - ou definitivamente ou temporariamente. Prevemos que até ao final do ano, se não houver apoios diferentes, metade das empresas irão encerrar, pois não conseguem suportar os custos.”

Branca Pereira, do Movimento das Mulheres pela Restauração, explicou que estavam solidários com os colegas em greve de fome em Lisboa, mas que a versão portuense do protesto não previa inibição de alimentação, apenas garantindo que a cada dia seis empresários estarão no local 24 horas, dormindo em tendas.