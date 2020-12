Qual será agora o papel das empresas portuguesas no comércio internacional?

João Amador, economista do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal e José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, conversam na Renascença sobre “As empresas portuguesas no comércio internacional”. Vai ser esta terça-feira às 23h15 na edição da noite em mais um Da Capa à Contracapa.

Tendo em conta o novo mapa geopolítico e o impacto recente da pandemia nas trocas comerciais entre países, descubra como o novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos coordenado por um dos nossos convidados, João Amador, poderá ajudar-nos a perceber melhor as forças e fraquezas das nossas empresas, que oportunidades podem agora surgir para o futuro económico do país. O da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.