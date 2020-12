Relaxamento, opinião pública, falta de confiança. Razões para a "espiral recessiva" de Otamendi

O antigo central João Festas considera que o mau momento de forma de Nicolás Otamendi no Benfica, marcado por erros em vários jogos, pode ter mais que uma explicação e está a tornar-se uma "espiral recessiva".

Em entrevista a Bola Branca, João Festas salienta que todos os jogadores têm "momentos de maior ou menor confiança". A raiz do mau momento de Otamendi pode ser a própria transferência do Manchester City para o Benfica, devido a relaxamento e/ou pela pressão de ter sido do FC Porto.

"Otamendi poderá eventualmente, e isto é só uma suposição, com a saída do City e a vinda para o Benfica, ter relaxado os níveis emocionais no princípio. Isso pode ter-lhe causado alguns défices em termos de equilíbrios emocionais e os erros começam a aparecer a partir daí. Têm aparecido com alguma frequência e, depois, o problema é que isto é uma espiral recessiva: erro produz erro, falta de confiança produz erro. Até porque a vinda dele para o Benfica não foi muito consensual na opinião pública e isso pode estar, no subconsciente do atleta, a afetar-lhe o rendimento e a propensão para o erro aumenta", observa João Festas.