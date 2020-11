Cantora Cher ajuda a resgatar "elefante mais solitário do mundo"

A cantora norte-americana Cher ajudou a resgatar o “elefante mais solitário do mundo”, que estava em cativeiro há várias décadas num jardim zoológico de Islamabad, no Paquistão.

O solitário “Kaavan” iniciou no domingo uma longa viagem de quatro mil quilómetros até à sua nova casa, um santuário para animais selvagens, no Camboja.

A transferência do elefante começou no domingo e foi acompanhada por Cher, que nos últimos anos fez campanha por “Kaavan” e compôs músicas a apelar ao resgate do paquiderme.

“Kaavan” foi sedado e colocado num contentor personalizado de dez toneladas, no qual vai ser transportado de camião e avião até ao santuário em Siem Reap, no Camboja.