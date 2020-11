Homenagem à Imaculada. Pandemia impede o Papa de sair

O Vaticano anunciou hoje que, no próximo dia 8 de dezembro, o Papa não cumpre a tradicional oração e homenagem à Imaculada Conceição, junto ao obelisco da Praça de Espanha, no coração da zona comercial de Roma.

“O Santo Padre Francisco cumprirá um ato privado de devoção, confiando a Nossa Senhora a cidade de Roma, os seus habitantes e tantos doentes em toda a parte do mundo”, lê-se no comunicado do diretor da Sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.



A declaração adianta ainda que, esta opção em permanecer no Vaticano, resulta da “persistente situação de emergência de saúde e afim de evitar qualquer risco de contágio, causado por ajuntamentos”.