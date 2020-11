Rodolfo não acredita num FC Porto com muitas novidades na Liga dos Campeões

Apesar do desgaste a que os jogadores do FC Porto têm sido expostos, e a que Sérgio Conceição já aludiu várias vezes, Rodolfo Reis está convencido que o treinador não vai fazer grandes mudanças no jogo com o Manchester City, esta terça-feira, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

Na opinião do antigo médio portista, trata-se de "um jogo de capital importância" porque poderá significar o apuramento para os oitavos de final da competição.

A ideia, sublinha, é "evitar uma última jornada de vida ou de morte na partida com o Olympiacos", na Grécia. "Vão jogar os melhores, os mais confiantes, unidos e coesos", prevê, nesta entrevista à Renascença.

O empate serve, mas meta tem de ser a vitória

E mesmo servindo o empate, Rodolfo defende que é na vitória que a equipa tem de estar concentrada: "Há a possibilidade [de o Porto ficar já apurado] e, por isso, deve lutar pela vitória. Já em Inglaterra fez um bom jogo, mas encontrou uma arbitragem deplorável", recorda.

Já com o apuramento garantido, o City "pode não se apresentar na máxima força", admite Rodolfo, que, no entanto, alerta que "o Porto deve estar preparado para tudo"

A equipa de Pep Guardiola lidera a o Grupo C da Champions, com 12 pontos. Os dragões seguem no segundo lugar com nove pontos. O Olympiacos é terceiro com três pontos e o Marselha não tem qualquer ponto.

Caso pontue, o FC Porto garante, de imediato, a passagem à fase seguinte, independentemente do que aconteça no outro jogo do grupo entre Marselha e Olympiacos, assim como na última ronda desta fase.

O FC Porto também garantirá o apuramento esta terça-feira, independentemente do resultado com o City, caso o Olympiacos não vença em Marselha.

O jogo FC Porto-Manchester City realiza-se esta terça-feira às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.