Guardiola vai rodar, mas não vai facilitar frente ao FC Porto

Pep Guardiola dá a entender que não vai facilitar a vida ao FC Porto no jogo desta terça-feira, a contar para a 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O Manchester City já garantiu o apuramento para os oitavos de final, a densidade de jogos é grande, mas, apesar de admitir que vai rodar algumas peças, o treinador catalão garante que serão figuras principais.

"Não vão jogar jovens da academia. Temos 19 jogadores fisicamente aptos e todos vão viajar para o Porto. É um opositor muito difícil e precisamos dos melhores possíveis. Vão jogar jogadores que não jogaram no último jogo, isso é certo. Temos tido muitos jogos e temos de escolher os melhores para cada jogo", revela Guardiola, em conferência de imprensa.

O treinador prevê "um jogo duro e agressivo" e desvaloriza a possibilidade de Sérgio Conceição ajustar o sistema tático do Porto para uma linha de três centrais.

Guardiola justifica que, independentemente do sistema, o Porto tem uma identidade a que não renuncia: "Eles lutam uns pelos outros, são muito físicos. Vai ser duro, é normal, é a Liga dos campeões, ainda para mais com a qualidade dos seus jogadores".

"Não interessa com quantos eles jogam atrás. O sistema não é relevante. A agressividade, as transições, como trabalham bem nas bolas paradas, o seu compromisso defensivo, a forma como defendem, como gritam uns com os outros. Isso não vai mudar", acrescenta.

Sobre a disponibilidade de Aguero para o jogo, Guardiola revela, somente, que o argentino "não treinou", não esclarecendo se irá contar com ele no Dragão.

O FC Porto-Manchester City, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta terça-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O FC Porto está em segundo lugar no Grupo C, com nove pontos. O City lidera, com 12. Se empatar ou vencer, a equipa portuguesa garante a passagem aos oitavos de final. Se o Olympiacos não vencer o Marselha, no outro jogo do grupo, o FC Porto, independentemente do resultado com o City, também se apura para a próxima fase.