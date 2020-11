Ederson. "Jogar com o Porto será normal. Especial seria jogar com o Benfica"

"Sou muito grato ao Benfica, ao Rio Ave e ao Ribeirão. Clubes que me acolheram bem. Cresci profissionalmente e como pessoa. Fiquei com muitos amigos", sublinha.

"[Jogo com o Porto] Não vai ser um jogo especial, será normal para mim. Especial seria jogar contra o Benfica", explica, em conferência de imprensa, lembrando a ligação emocional que tem ao clube lisboeta e aos outros dois que representou em Portugal.

Ederson encara o jogo com o FC Porto como mais um na sua carreira e não lhe atribui qualquer significado especial. O ex-jogador do Benfica diz que especial seria jogar contra o seu antigo clube.

Em relação ao desafio com o FC Porto, Ederson prevê "um jogo muito difícil" de destaca a qualidade dos jogadores de Sérgio Conceição, que conhece muito bem.

O internacional brasileiro nunca conseguiu vencer no Dragão, mas não deu grande destaque ao histórico de jogos que ali disputou.

Ederson, de 27 anos, terminou a sua formação no Benfica em 2011. Fez uma época no Ribeirão e foi contratado pelo Rio Ave, clube que deixou após três temporadas para regressar à Luz. Fez duas épocas no Benfica, antes de se transferir para o City, onde joga há quatro anos.

O FC Porto-Manchester City, a contar para a 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, é esta terça-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.