Ar zangado de Sérgio não condiciona FC Porto. O que Guardiola diz não motiva mais, mas fica no ouvido

Sérgio Conceição espera que a sua equipa se mantenha fiel à sua identidade frente ao Manchester City, esta terça-feira, e na conferência de imprensa de lançamento do jogo da Liga dos Campeões abordou questões motivacionais, em várias perspetivas. A começar por um olhar introspetivo. O treinador espera que equipa entre em campo solta de qualquer amarra de tensão, nomeadamente, alguma que possa ser promovida por ele mesmo. "Apesar de o meu ar zangado [risos], temos de entrar soltos de tudo. Temos de entrar com a determinação, ambição de ganhar", sublinha.

Sérgio assume que o trabalho que realiza com o seu plantel visa injetar na sua equipa todas as condições para que ela fique mais apta para exigência dos jogos. "O impacto físico, a velocidade, a intensidade fazem a diferença, na minha opinião, e nós preparamos os jogos de acordo com os duelos, com a capacidade para ganhar as bolas", observa, esclarecendo que tal fórmula não limita a criatividade e o pensamento ofensivo dos jogadores. Palavras de Guardiola Passando para uma dimensão de análise sobre o que é externo à equipa e que a pode motivar, Sérgio Conceição preferiu não entrar por um desvio belicista em relação a Pep Guaridola.

O treinador do City, acusado pelo do FC Porto de ter pressionado a equipa de arbitragem no jogo que as duas equipas disputaram em Inglaterra, desmentiu Sérgio Conceição.

O português explica que o seu balneário não transforma "palavras mais ou menos bonitas do treinador adversário para com o FC Porto" em estímulos, mas tudo é escutado e processado. "Não ficamos mais motivados com isso, mas não esquecemos", assinala. Rotação do City não confere vantagem ao FC Porto Pep Guardiola admitiu que vai mexer na equipa, mas avisou que só irá utilizar jogadores do plantel principal. Não vai recorrer a jovens da academia do Manchester City. Jogue quem jogar, Sérgio Conceição destaca que será sempre um adversário muito forte. "Não vejo vantagem nenhuma em jogar um ou outro", refere. O FC Porto também poderá ter alguma alterações no 11 inicial, em função do desgaste acumulado por alguns jogadores e o técnico dos dragões assume que tem "alguns em mais risco do que outros".