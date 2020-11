Startup portuguesa usa plástico do mar para criar máscaras de proteção contra Covid-19

Uma startup portuguesa incubada no Parque da Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), designada Skizo, está a utilizar o plástico encontrado no oceano para produzir máscaras de uso profissional e comunitário de proteção.

André Facote, fundador da Skizo, explicou que no primeiro aniversário da empresa, em março de 2020, se viu “desafiado” pela pandemia da Covid-19.

Com as vendas em território nacional, que representam 60% da faturação da startup, paradas “durante dois meses”, a empresa, que transforma o plástico recolhido nos oceanos em calçado personalizado decidiu “arregaçar mangas” e “reinventar-se”.

“Fomos desafiados, porque tínhamos pessoas perto que tinham habilidade de costura, mas que não tinham um prato de sopa para comer. Foi aí que iniciamos a produção de máscaras”, referiu.

Em maio, com as vendas de sapatilhas a “recuperarem lentamente” e as máscaras já certificadas, a Skizo começou a produzir com a ajuda de costureiras portuguesas e a vender o modelo nível 3, vulgarmente designadas de uso comunitário.