Mondim de Basto apoia empresas, comércio, bombeiros e IPSS

A fatura da água vai ficar mais barata para as empresas de Mondim de Basto, nos meses de novembro e dezembro. Há também uma campanha de incentivo ao consumo no comércio tradicional.

“O conjunto de medidas visa apoiar a indústria e o comércio do concelho, neste difícil momento, provocado pela atual situação pandémica”, refere a autarquia em comunicado.

Neste contexto, foi anunciada uma redução de 60% do pagamento dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos.

Também foi concedidoi um apoio de 5. 000 euros ao Núcleo Empresarial de Mondim de Basto, para o lançamento de uma campanha de Natal, que tem como objetivo dinamizar o comércio local do concelho.

De acordo com a autarquia, estas medidas surgem no seguimento de outras, como a isenção do pagamento dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos da fatura de fevereiro, a isenção de pagamento de taxas administrativas de ocupação do espaço público (esplanadas), a distribuição de álcool gel e máscaras.

A presidente da autarquia, Teresa Rabiço considera que “estas medidas são uma importante mais-valia para a indústria e comércio local, para que este tão afetado setor empresarial minimize as consequências da Covid-19”.

A campanha lançada pelo Núcleo Empresarial de Mondim de Basto, com o apoio da câmara, visa incentivar a população a fazer as suas compras no comércio tradicional.

Assim, quem o fizer, entre 1 de dezembro 7 de janeiro, pode participar em três sorteios, cujos prémios serão vales de compras para gastar, durante o ano, nos estabelecimentos que aderiram à campanha de Natal.

Por cada 10 euros em compras, nos estabelecimentos aderentes, será atribuído em cupão para os sorteios que se vão realizar a 15 e a 29 de dezembro e a 8 de janeiro.

O primeiro sorteio apresenta um valor total de prémios de 2. 000 euros, que serão distribuídos por 20 prémios e os restantes sorteios representam um total de 1. 500 euros cada, distribuídos por 15 prémios.

A Câmara Municipal de Mondim de Basto aprovou ainda uma medida adicional de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social do município, assim como à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

Esta medida tem como objetivo “apoiar a capacidade de resposta destas importantes instituições durante a pandemia da Covid-19”, explica a autarca.

O apoio é de 14.000 euros para as IPSS e 5. 000 euros para os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, entidades que, segundo a autarquia, têm “desenvolvido um trabalho extraordinário para garantir o bem-estar das populações, principalmente da população mais vulnerável”.