Madeira com mais 14 novos casos

Veja também:

A Madeira registou esta segunda-feira mais 14 casos de Covid-19 – cinco importados e nove de transmissão local – elevando para 793 o número de infetados, revela a Direção Regional da Saúde (DRS).

A DRS adianta haver 116 novas situações em estudo pelas autoridades da saúde na região e nove casos recuperados.

Até ao dia 30 de novembro, diz a DRS, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 2.253 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram.

"Hoje há 14 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 793 casos confirmados de Covid-19 no território regional, tratando-se de cinco casos importados (dois provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da França, um da Polónia e um do Luxemburgo) e nove casos de transmissão local, associados na maioria a contextos e contactos de casos positivos anteriormente identificados, estando os contactos de um dos casos ainda em investigação", refere o boletim epidemiológico da DRS sobre a situação da pandemia na região.

Sobre os casos confirmados hoje, a DRS assinala que dois dizem respeito a crianças (com 5 e os 16 anos) que frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos do Funchal, um diz respeito a um adulto com atividade profissional num destes estabelecimentos de ensino cujo plano de contingência do respetivo estabelecimento estará ativo e um outro diz respeito a um profissional de saúde, com atividade profissional no sector privado.

A investigação epidemiológica está em curso.

A DRS revela ainda que esta segunda-feira há mais nove casos recuperados a reportar, passando a contabilizar 582 casos recuperados de Covid-19.

Até à data, foram registados dois óbitos associados à Covid-19 na Madeira.

Deste modo, são 209 os casos ativos, dos quais 48 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 161 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos ativos, 30 são não-residentes e 179 são residentes na Região.

Quanto ao isolamento dos casos ativos, 31 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 176 em alojamento próprio e duas pessoas permanecem internadas - uma na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 e um doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada a esta doença.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.345 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.