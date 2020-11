Inundações em vários concelhos do Algarve

Em Silves, a queda de dois muros causou danos em oito viaturas que estavam estacionadas na via pública e na zona industrial de Loulé houve “pequenas inundações” em armazéns, tratando-se de uma situação “localizada”.

“Até ao momento, temos 78 ocorrências registadas no comando distrital. Ocorreram algumas inundações devido à precipitação que se registou, mais na via pública, em algumas habitações e estabelecimentos comerciais também foram afetados, mas nada de muito relevante, felizmente”, adianta o comandante Abel Gomes.

Em declarações à Renascença , o comandante Abel Gomes, da Proteção Civil do Algarve, refere que, até ao momento, há registo de cerca de 80 ocorrências devido ao temporal.

No concelho de Olhão, que já tinha sido fustigado pelo mau tempo na passada sexta-feira, com várias inundações na via pública, a situação foi mais grave durante a madrugada, referiu. Já em Loulé, a precipitação foi mais intensa durante a manhã.

A chuva intensa afetou algumas habitações e estabelecimentos comerciais em toda a região, embora não haja nenhuma situação “muito relevante”, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, as previsões para a parte a tarde “não são preocupantes”, devendo registar-se um “desagravamento da situação” no Algarve, embora a zona do sotavento (leste) algarvio possa vir a ser mais afetada.