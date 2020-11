Estado de emergência: ​Marcelo fala ao país na sexta-feira

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, volta a fazer uma comunicação ao país já esta sexta-feira, dia 4, às 20h00, depois de o Parlamento aprovar a renovação do estado de emergência.



Ao que a Renascença apurou, o decreto, que será divulgado quinta-feira, já está a ser preparado e será muito semelhante ao que está atualmente em vigor.

A diferença está, sobretudo, no preâmbulo do decreto que deve apontar já para o próximo prolongamento do estado de emergência que vai incluir o período de Natal e Ano Novo.

O Presidente da República afirmou na semana passada que o processo de decisão sobre a renovação do estado de emergência decorrerá até sexta-feira da próxima semana e que os portugueses saberão com antecedência como poderão passar o Natal.



Para esta quinta-feira, já está anunciada mais uma reunião de especialistas e responsáveis políticos nas instalações do Infarmed, em Lisboa.

Depois dessa reunião, o Presidente enviará o decreto de renovação do estado de emergência para a Assembleia da República, que o discute na sexta-feira.

A seguir, provavelmente no fim de semana, o Governo deverá reunir em Conselho de Ministros para decidir as novas medidas que devem entrar em vigor a 9 de dezembro. E também para anunciar já as medidas que vão ser aplicadas até ao fim do ano.

O estado de emergência atualmente em vigor termina no dia 8 de dezembro, no fim de mais um fim de semana prolongado com proibição de circulação entre concelho. O seguinte irá vigorar de 9 a 24 de dezembro, pelo que essa renovação não só será feita com antecedência, como as medidas concretas também devem ser anunciadas ainda esta semana como pediu Marcelo.

Mais 78 pessoas morreram e 3.262 ficaram doentes com Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico revelado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). É o menor número de novos casos verificado desde 3 de novembro, quando foram registadas 2.596 infeções.

O gabinete do primeiro-ministro convocou os partidos políticos para uma nova reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal no Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00 de quinta-feira. Em cima da mesa poderão estar medidas para o período do Natal.



A farmacêutica Moderna anunciou esta segunda-feira o pedido de utilização de emergência da sua vacina para a Covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano. Os resultados finais dos testes clínicos da vacina apontam para uma eficácia de 94,1%.



[em atualização]

COVID-19 POR REGIÕES