Escolas de Moncorvo com oito casos e 60 alunos em isolamento

O Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo (AETM), no distrito de Bragança, registou oito casos de infeção provocada pelo SARS-CoV-2 e tem cerca de 60 alunos em isolamento profilático, disse o diretor do agrupamento.

"Temos oito casos registados de Covid-19 na comunidade escolar do AETM [cinco alunos, dois professores e uma auxiliar]. Estamos atentos, não escondemos a preocupação face à situação e estamos a reforçar o Plano de Contingência e desinfeção dos espaços", concretizou o diretor do agrupamento, Luís Rei.

A escola está a ser alvo de um processo de desinfeção que está a ser levado a cabo pelos bombeiros locais e por técnicos da Misericórdia de Torre de Moncorvo.

"Para já não está colocado em cima da mesa o encerramento das atividades letivas no AETM", indicou o responsável.

Segundo o diretor do AETM, na segunda-feira e na quarta-feira, perto de meia centenas pessoas vão fazer teste de despiste, entre professores e funcionários do Centro Escolar do Agrupamento, por indicação da saúde pública.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido na sexta-feira pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, o concelho de Torre de Moncorvo registava 72 casos ativos de Covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 4.427 mortos associados à covid-19 em 294.799 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 8 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.