Covid-19 em Portugal: Mais 78 mortes e 3.262 casos, menor número de infeções em quase um mês

Mais 78 pessoas morreram e 3.262 ficaram doentes com Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico revelado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal regista menos 224 casos ativos de Covid-19, num total de 80.614; e mais 1.189 pessoas estão em contactos de vigilância.

Nas últimas 24 horas, 3.408 pessoas foram dadas como recuperadas da doença pela Direção-Geral da Saúde.

Numa análise por regiões, o Norte continua a ser o epicentro da Covid-19 em Portugal, com mais 1.795 casos (55% do total) e 42 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem 839 novos casos (25,7%) e 28 mortes, o Centro 407 casos e seis mortes, o Alentejo 148 casos e duas mortes, o Algarve 34 infeções, Açores mais 32 casos e Madeira sete.

A farmacêutica Moderna anunciou esta segunda-feira o pedido de utilização de emergência da sua vacina para a Covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano. Os resultados finais dos testes clínicos da vacina apontam para uma eficácia de 94,1%.



O gabinete do primeiro-ministro convocou os partidos políticos para uma nova reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal no Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00 de quinta-feira. Em cima da mesa poderão estar medidas para o período do Natal.



Evolução da Covid-19 em Portugal