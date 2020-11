Covid-19: Costa convoca reunião no Infarmed com o Natal em perspetiva

Veja também:

O gabinete do primeiro-ministro convocou os partidos políticos para uma nova reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal no Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00 de quinta-feira. Em cima da mesa poderão estar medidas para o período do Natal.

Para a reunião foram também convocados os parceiros sociais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e o Patriarcado de Lisboa, disse à Lusa fonte do gabinete de António Costa.

Na sexta-feira, o Presidente da República afirmou que o processo de decisão sobre a renovação do estado de emergência decorrerá até sexta-feira da próxima semana e que os portugueses saberão com antecedência como poderão passar o Natal.



Marcelo Rebelo de Sousa disse que as decisões sobre o Natal estão relacionadas "com a renovação do estado de emergência", que desde 9 de novembro está novamente em vigor em Portugal.



"Para a semana haverá notícias sobre isso, haverá uma sessão epidemiológica, haverá a audição dos partidos políticos, haverá, naturalmente, o parecer do Governo, haverá a autorização da Assembleia da República e, depois haverá a decisão do Presidente da República", adiantou o chefe de Estado.



A última reunião sobre a situação epidemiológica, que junta o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, dirigentes dos partidos com representação parlamentar, parceiros sociais e conselheiros de Estado, entre outros, realizou-se no dia 19 de novembro.