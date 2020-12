"Quem não vota não come", avisa vice-presidente do partido de Maduro

O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) avisou esta segunda-feira que "não há comida para quem não votar" nas legislativas de 6 de dezembro, e prometeu uma "lição de soberania".

Diosdado Cabello garantiu que o chavismo "dará uma lição de soberania à oposição e ao império norte-americano" nas eleições parlamentares de 6 de dezembro.

“Vamos dar uma lição ao império, durante as eleições, demonstraremos, que na Venezuela, é o povo quem elege a Assembleia Nacional, que elege o Presidente da República”, disse.

Diosdado Cabello, que é tido como o segundo homem mais forte do chavismo, falava durante um ato de campanha, no Estado venezuelano de Bolívar, no sudeste de Caracas, durante o qual sublinhou que os novos deputados “continuarão o trabalho para consolidar as políticas para o povo”.

Cabello, que é também presidente da Assembleia Constituinte, composta unicamente por simpatizantes do regime, apelou aos venezuelanos para que votem massivamente nas eleições parlamentares, “por qualquer dos partidos que conformam a aliança revolucionária”.

Segundo um vídeo divulgado pela impressa venezuelana, Diosdado Cabello disse ainda que “não haverá comida para quem não vote” nas eleições parlamentares de domingo.

“Há que ir votar. Claro, e quem não vota não come, para quem não vote não há comida. Quem não votar, não come, aplicamos-lhes uma quarentena, sem comer”, disse.