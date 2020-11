Joe Biden recebe o primeiro briefing presidencial

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe nesta segunda-feira o seu primeiro briefing “classificado” com a administração de Donald Trump.

A 25 deste mês, o conselheiro da equipa de transição Jen Psaki disse que o Presidente eleito receberá o primeiro briefing presidencial diário – a reunião regular sobre as informações mais confidenciais oferecidas aos principais funcionários do Governo dos EUA.

Biden tem estado impedido de receber instruções dos serviços secretos e elementos da sua equipa foram impedidos de entrar em contacto com colegas do Governo do Presidente cessante, Donald Trump, devido à recusa da Administração de Serviços Gerais em verificar se Biden ganhou as eleições presidenciais, perante os processos judiciais sobre a votação interpostos pela candidatura republicana.