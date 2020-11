Comissão Europeia assina quinto contrato de compra de vacinas para a Covid-19

“Assinamos hoje o nosso quinto contrato de vacinas com a CureVacRNA”, escreveu Ursula von der Leyen, assinalando que, com este passo, a União Europeia tem garantidas “quase dois mil milhões de doses da futura vacina”.

O objetivo da Comissão Europeia é conseguir uma carteira de seis potenciais vacinas para a Covid-19, que serão disponibilizadas ao mesmo tempo para todos os Estados-membros, sendo que a quantidade atribuída será baseada na população.

O anúncio do contrato com a empresa europeia CureVac foi feito no dia em que a farmacêutica norte-americana Moderna avançou o pedido de utilização de emergência da sua vacina para a Covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.453.074 mortos resultantes de mais de 62,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal contabiliza pelo menos 4.427 mortos associados à Covid-19 em 294.799 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 8 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.