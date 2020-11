Cantora Rita Ora pede desculpa por violar confinamento em festa de aniversário

A cantora britânica Rita Ora emitiu esta segunda-feira um pedido de desculpa público, depois de ter organizado uma festa de aniversário em violação das regras de confinamento para travar a Covid-19.

Rita Ora comemorou o 30.º aniversário num restaurante de Londres, no último sábado à noite.

A cantora diz que se tratou de um “pequeno encontro com alguns amigos”, o jornal “The Sun” adianta que estiveram presentes cerca de três dezenas de convidados.

Ao abrigo das leis de confinamento em Inglaterra, os cidadãos estão proibidos de se juntar com elementos que não pertençam ao seu agregado familiar e podem sair à rua acompanhados apenas por outra pessoa.

Os restaurantes estão encerrados, exceto na variante de venda de comida para fora, para evitar a propagação da Covid-19.

“Foi uma decisão repentina tomada com a visão equivocada de que estávamos a sair do confinamento e isso seria OK”, lamentou Rita Ora numa mensagem publicada na rede social Instagram.

“Lamento profundamente por quebrar as regras e entendo que isso coloca as pessoas em risco. Este foi um erro de julgamento sério e imperdoável. Dadas as restrições, percebo o quão irresponsáveis essas ações foram e assumo total responsabilidade”, escreveu a cantora.

A Polícia de Londres adianta que se deslocou ao restaurante em causa na sequência de uma denúncia, mas adianta que quando chegou ao local não apanhou ninguém a violar a lei. No entanto, as investigações continuam.

De acordo com a estação BBC, a cantora Rita Ora pagou, voluntariamente, uma multa por ter organizado uma festa durante o confinamento.