Frederico Silva volta ao "top-200" do ténis mundial

Frederico Ferreira Silva está de volta ao "top-200" do "ranking" masculino de ténis. O jogador português chegou à final do Challenger de São Paulo, no Brasil, em que perdeu com Felipe Meligeni, e essa prestação valeu-lhe uma subida de 20 lugares na classificação.

O tenista das Caldas da Rainha é agora o 183 do mundo. Está apenas a nove posições de atingir o seu melhor "ranking" de sempre.

Sem torneios do circuito ATP em andamento, não há registo de qualquer mudança no "top-100". João Sousa continua no 90.º posto, como número um nacional. Pedro Sousa é o 113 e João Domingues o 176.

Novak Djokovic é o líder do "ranking" mundial. Nadal é o número dois e Dominic Thiem está no terceiro lugar.