Nota 2 para Manuel Mota

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Manuel Mota, o árbitro que dirigiu o Marítimo - Benfica.

Depois de uma “excelente arbitragem” na primeira parte, o árbitro Manuel Mota teve vários erros no segundo tempo, prejudicando essencialmente os insulares.

Paulo Pereira lembra o “lance do segundo golo do Benfica” que começa com um livre. “Há falta de Gabriel” e não ao contrário, como assinalou Manuel Mota. Neste lance o VAR não poderia intervir, lembra o especialista de arbitragem da Renascença.

Depois, já nos descontos, há um lance em que o árbitro assinala falta de Milson, mas o avançado não joga a bola com a mão.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu na Madeira por 2-1.