A última subida de Vítor Oliveira

Futebol foi "completamente injusto" com Vítor Oliveira



Paulo Meneses foi o homem que conseguiu trazer Vítor Oliveira novamente para a II Liga. O treinador tinha treinado o Portimonense no primeiro escalão e o recém-despromovido Paços de Ferreira foi o projeto que mais cativou o treinador.

O presidente do clube do Vale do Sousa recorda a amizade com o técnico que considera como um "pai no futebol".

"Confesso que a minha memória não é só desportiva, mas foi a forma como essa subida marcou uma amizade que já tinha começado quando a época arrancou. A época teve a sua importância, mas fica a amizade pessoal com que fiquei com o Vítor. Ele é o meu pai do futebol, pelos ensinamentos, as histórias, a partilha e por me ter dado o prazer de ter ficado meu amigo", recorda.

Para Paulo Meneses, o futebol português foi "completamente injusto" com Vítor Oliveira por nunca ter reconhecido, de forma unânime, o seu verdadeiro valor, mais do que por nunca ter tido a oportunidade de treinar num dos três grandes.

"O futebol português foi completamente injusto, e nem falo sequer do futebol por não ter dado oportunidade de treinar muito mais acima, falo porque nunca lhe deram o verdadeiro valor, o que sempre fomos enaltecendo nos clubes mais humildes, a sua liderança, a verticalidade, personalidade, a forma independente como se pronunciava sobre todos os temas, quer fosse para dentro de casa, fora, a forma como falava de arbitragem, elogiava e criticava", diz.

Na memória, fica um treinador que não seguia modas, uma pessoa "inigualável" no futebol português.

"Ele não tinha problema em criticar quando todos elogiam, se entender que é para a fotografia. Ele marcou. Temos tendência de sobrevalorizar os aspetos positivos. Quem teve o prazer de trabalhar com o Vítor sabe que estou a ter a máxima sinceridade possível. É uma pessoa inigualável pela vertendo desportiva, mas sobretudo humana. Sou um privilegiado por poder ter partilhado experiências fantásticas com o Vítor, dentro e fora do futebol", termina.