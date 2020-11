Tottenham "é um pónei e não um cavalo". Mourinho não entra na corrida pelo título

José Mourinho diz que o Tottenham não está na corrida pelo título. A equipa londrina lidera a Premier League no final da 10.ª jornada, em parceria com o Liverpool, mas o treinador português defende que há um diferença de potência entre a sua equipa e aqueles que aponta como candidatos.

"Nós não estamos, sequer, na corrida [pelo título], por isso não somos um cavalo. Somos um pónei", compara Mourinho, em declarações à "Sky Sports", após o empate no terreno do Chelsea (0-0).

"Mind game" sugere a imprensa inglesa do "Special One" que detalhou o que quer dizer: "Talvez um ano mês de salário do Thiago Silva pague um ano de Joe Rodon".