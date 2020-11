Raul Jiménez operado depois de sofrer fratura craniana

Raul Jiménez já foi operado e está em convalescença num hospital em Londres, depois de ter sofrido uma fratura craniana, na sequência de um choque violento com David Luiz, no jogo do Wolverhampton em casa do Arsenal, no domingo.

O ponta de lança mexicano ficou imóvel no relvado e causou enorme preocupação. O jogo esteve interrompido mais de 10 minutos para permitir a assistência ao jogador, que foi, de imediato, transportado para o hospital.

Em comunicado publicado já esta segunda-feira, o Wolverhampton informa que Jiménez "está a descansar, confortavelmente, depois da operação".

O jogador, que já recebeu a vista da sua companheira, vai continuar sob observação nos próximos dias. O clube, orientado por Nuno Espírito Santo e com muitos portugueses no plantel e na estrutura técnica, agradece a resposta rápida e a ajuda dos médicos do Arsenal, dos paramédicos que estavam no jogo e corpo clínico que prestou assistência a Jiménez no hospital.