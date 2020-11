Pedro Santos encaminha Columbus Crew para a final da conferência

Pedro Santos foi decisivo na vitória do Columbus Crew, nas meias-finais da Conferência Este da MLS (liga profissional de futebol dos Estados Unidos), ao marcar o primeiro golo da vitória, por 2-0, sobre o Nashville.

O avançado português marcou no prolongamento (99'), depois do nulo no final dos 90 minutos. Gyasi Zardes fez o segundo golo, aos 103'.

Pedro Santos, de 32 anos, cumpre a quarta época no Columbus Crew, depois de ter passado por Sporting de Braga, Rio Ave, Vitória de Setúbal, Leixões, Casa Pia e Astra Giurgiu (Roménia).

Na final da conferência, a equipa do Ohio vai defrontar os New England Revolution, que bateram os Orlando City, de Nani, por 1-3. O internacional português falhou um penálti, aos 74 minutos, quando o marcador estava em 1-2.

Carles Gil e Gustavo Bou, por duas vezes, marcaram para os New England Revolution. Júnior Urso fez o golo da equipa da Flórida.

Por definir está, ainda, a final da Conferência Oeste. Nas meias-finais, os Seattle Sounders defrontam o FC Dallas e o Sporting Kansas City, de Gerson, joga com o Minnesota United.