Lech Poznan vence antes de visitar a Luz

O Lech Poznan ganhou esta segunda-feira no terreno do Lechia Gdansk por 1-0, na 11.ª jornada da Liga polaca de futebol, com a formação que vai defrontar na quinta-feira o Benfica, para a Liga Europa, a seguir no nono lugar.

O avançado sueco Micael Ishak marcou o único golo do jogo aos 84 minutos, convertendo com sucesso um penálti para os visitantes, que já não ganhavam para o campeonato há cinco partidas.

O médio português Pedro Tiba atuou durante os 90 minutos pelo Lech Poznan, tal como o avançado Flávio Paixão, capitão da turma de Gdansk, que ficou reduzida a 10 elementos após expulsão de Michal Nalepa, aos 83, que esteve na origem da grande penalidade que decidiu o marcador.

O Lech Pzonan, que joga na quinta-feira na Luz contra o Benfica, segue na nona posição na Polónia com 13 pontos em 10 jogos (tem um encontro em atraso), enquanto o Lechia Gdansk é o sexto com 16 pontos em 11 jornadas.