Romain Grosjean com alta prevista para terça-feira

Romain Grosjean deverá ter alta médica esta terça-feira, comunicou a Haas. A equipa fez uma atualização do estado de saúde do piloto francês, na qual esclarece que Grosjean está a recuperar bem das queimaduras sofridas nas mãos e nas costas.

Vítima de uma acidente violento, que resultou na explosão do seu carro, Romain Grosjean saiu pelo próprio do monolugar e sofreu, apenas, lesões menores.

O francês ficará, no entanto, fora da próxima corrida do Mundial de Fórmula 1, no domingo, o GP de Shakir, de novo no Bahrain. A Haas já comunicou que Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, será o substituto de Grosjean na penúltima prova da época.

Pietro será o quarto elemento da família Fittipaldi a correr na F1, depois de Emerson, bicampeão mundial em 1972 e 1974, Wilsinho (1972 a 1975) e Christian (1992 a 1994).