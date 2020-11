Covid-19: Portugal recebe já 3 mil milhões de euros da Comissão Europeia

Veja também:

Portugal pode receber já a partir de terça-feira três mil milhões de euros em fundos europeus para apoiar trabalhadores e empresas, em resposta à crise económica provocada pela pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista à RTP.

O apoio de três mil milhões de euros está incluído no programa SURE, no valor total de 5.900 milhões de euros. Vai ser financiado por um empréstimo da Comissão Europeia.

“Tenho boas notícias para Portugal, porque, a partir de amanhã [terça-feira], Portugal irá receber a primeira tranche do programa de auxílio, que colocará três mil milhões à disposição de Portugal”, disse a presidente da Comissão Europeia, à RTP.

O programa apoia empresas a manterem os postos de trabalho, para estarem preparadas para a retoma pós-pandemia.

“Diz às empresas para não porem os empregados em lay-off, mesmo que não haja trabalho suficiente para fazer, mantenham-nos nas empresas. Nós vamos subsidiar os salários através do programa de auxílio para que as empresas viáveis se mantenham em operação e, quando a crise terminar e o mercado melhorar, poderão aceitar as encomendas, porque têm o pessoal habilitado na empresa, explica Ursula von der Leyen.