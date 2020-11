Covid-19: Câmara do Porto vai apoiar comércio local com vales de consumo

Veja também:

A Câmara do Porto, juntamente com a Ágora e a Associação de Comerciantes do Porto, vai apoiar o comércio local através de “’vouchers’ de consumo” e campanhas de comunicação de Natal, para “salvar o comércio”, anunciou o presidente.

“Tivemos reuniões com a Associação de Comerciantes do Porto com quem estivemos a estudar medidas impulsionadoras de consumo no comércio do Porto”, afirmou o presidente da Câmara, Rui Moreira, na reunião do executivo.

O anúncio surgiu depois de o vereador do PSD, Álvaro Almeida, defender a necessidade de se apoiar outros comerciantes e pensar na “equidade” na cidade, durante a discussão da proposta de redução de 50% do valor da renda nos espaços comerciais geridos pela empresa municipal Domus Social.

Segundo o vereador com o pelouro da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, na próxima reunião do executivo será apresentado “um programa de apoio ao comércio”.

Sem revelar muito sobre a verba que lhe será atribuída, o vereador afirmou que o programa, promovido em conjunto com a empresa municipal Ágora e com a Associação de Comerciantes do Porto, terá por base ‘vouchers’ (vale) de consumo e um conjunto de campanhas de comunicação “para que a cidade se una para salvar o comércio”.