Otamendi pede desculpa aos adeptos do Benfica

O defesa central Nicolas Otamendi deixou mensagem nas redes sociais para pedir desculpa aos adeptos encarnados e prometer melhorar.

"Desculpa e obrigado são as palavras que levo no final deste jogo. Desculpa a todos os adeptos do Benfica por este início e obrigado... obrigado aos meus companheiros que estão sempre comigo e me apoiaram do primeiro ao último minuto. Vou trabalhar ainda mais para melhorar", escreveu o argentino no Instagram.

Otamendi “ofereceu” o golo ao Marítimo, com um atraso defeituoso para Vlachodimos, que Rodrigo Pinho aproveitou para fazer o primeiro golo da partida.