Cozinha com Alma. Um ‘take-away’ onde ajuda ao comprar

Passam poucos minutos da dez da manhã, mas na Cozinha com Alma já cheira a comida. O creme de bróculos está quase pronto; no tacho gigante, os patos estão há mais de duas horas a cozer e, ali ao lado, duas funcionárias descascam dezenas de ovos para a pescada à Brás. Na Cozinha com Alma trabalham 24 pessoas para além dos muitos voluntários que dedicam uma parte do seu dia a ajudar este projeto social. Carmo Barros é uma delas. Sobe e desce as escadas com ligeireza, está equipada a rigor, bata branca, toca e máscara. Carmo Barros trabalhou nos jornais, foi assistente editorial, nunca tinha trabalhado numa cozinha. “Foi através de amigas comuns que fiquei a conhecer este projeto e, como já não trabalho e não consigo ficar em casa sem fazer nada, decidi ajudar. Estou aqui há cinco anos e em muito boa hora”, conta à Renascença. Carmo Barros fica na reta final do trabalho na cozinha: embalar a comida, etiquetar as embalagens para irem para a loja, “mas também tenho de garantir que há caixas suficientes e por isso trato do inventário”.

A pandemia fez reduzir o número de voluntários que todos os dias integram este projeto, mas agora, aos poucos e cumprindo as regras de segurança sanitária, alguns já voltaram. Muito mais do que um simples prato de comida A Cozinha com Alma é um “take-away” onde o lucro das refeições vendidas ao público geral permite subsidiar as mesmas refeições para as famílias da bolsa social. A ideia surgiu há mais de 8 anos. Com a crise económica, Cristina de Botton começou a sentir à sua volta que muitas pessoas passavam dificuldades e decidiu que tinha de fazer alguma coisa. “Eram famílias que nunca tinham precisado de ajuda e é muito difícil dar esse primeiro passo. Quando chegam a nós já estão muito fragilizadas”, conta a fundadora e presidente da Cozinha com Alma. Neste momento, ajudam 72 famílias do concelho de Cascais, que são selecionadas pela assistente social do projeto e pelas juntas de freguesia de residência. Aqui a missão é apoiar e capacitar famílias que estejam a viver dificuldades financeiras temporárias, através do acesso a refeições de qualidade a um preço simbólico e a um plano de capacitação e acompanhamento. Ana Avillez, diretora executiva da Cozinha com Alma, conta que cada família é diferente e precisa de ser acompanhada. “Por vezes, há situações de sobreendividamento, de desemprego, de emprego precário e os mentores ajudam as famílias a serem autónomas porque o apoio é temporário”, conta.



A pandemia somou dificuldades económicas a mais famílias e por isso a Cozinha com Alma lançou um novo programa – o CO-alma – para dar resposta às famílias que estão a ter dificuldade em garantir as suas despesas básicas.

“O programa apoia 40 famílias, a somar às 72 que integram a nossa bolsa social. É um apoio que tem a duração de um mês e que pode ser renovado, mediante uma avaliação” relata a diretora executiva da Cozinha com Alma. Além do lucro das refeições, a associação conta com o apoio de vários parceiros e ainda de donativos. Desde o início da pandemia, nunca deixaram de trabalhar. As vendas aumentaram e o novo serviço de entrega ao domicílio permitiu conquistar mais clientes fora do concelho. “É uma ideia brilhante. A comida é melhor que no restaurante” Nuno Campos entra na loja com um saco amarelo debaixo do braço. Está junto ao frigorífico dos congelados, conhece bem os cantos à casa. “Eu já morei aqui perto, em Cascais, mas agora vivo em São Pedro de Sintra, mas venho cá três vezes por semana. Não gosto de cozinhar e a minha mulher e o meu filho são vegetarianos. Aqui tem todas as comidas que gosto”, conta. “O meu prato favorito é o bacalhau com broa, melhor do que em qualquer restaurante”, garante à Renascença. Nuno Campos já vai à Cozinha com Alma comprar comida há vários anos e considera que “esta ideia é brilhante porque ajuda muitas famílias”.