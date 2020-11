Jerónimo de Sousa eleito (de novo) secretário-geral do PCP com um voto contra

Veja também:

Mantém-se tudo como dantes, quartel general em Abrantes. Jerónimo de Sousa tinha dado vários sinais de que iria manter-se como secretário-geral do PCP, por vezes com algumas notas de ironia, desafiando os jornalistas a apostarem numa tripla: ficar mais um mandato; ficar, mas sem cumprir os habituais quatro anos ou sair.

Afinal, fica mesmo como líder do partido, tendo sido eleito por maioria e com um inédito voto contra na noite de sábado na sessão do Comité Central reservada aos delegados, ficando agora por saber se Jerónimo vai mesmo cumprir o mandato até ao fim, ou seja, até 2024, data provável do próximo congresso do PCP.

Na mesma sessão do Comité Central, que decorreu no sábado à porta fechada, foi eleita por maioria a comissão política do órgão de cúpula do partido, que integra o secretário-geral; lá está também João Ferreira, candidato à Presidência da República nas eleições de janeiro, e cada vez mais apontado como hipótese para suceder a Jerónimo.