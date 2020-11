Hospital de Évora com cinco doentes e dois profissionais infetados

Veja também:

Cinco doentes internados no hospital de Évora e dois profissionais de saúde estão infetados com Covid-19, o que levou à suspensão temporária dos internamentos e altas em dois serviços, informou a unidade hospitalar, este domingo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou que os serviços com internamentos e altas suspensos são os de Medicina 1 e de Psiquiatria e Saúde Mental.

O primeiro caso de Covid-19 detetado foi o de um doente que estava internado no Serviço de Psiquiatria, pelo que foi determinada a realização de despiste a todos os contactos de risco, indicou a unidade hospitalar alentejana.

Segundo o HESE, este doente deu entrada no Serviço de Urgência e foi testado por duas vezes, de acordo com o protocolo estabelecido para todos os doentes que necessitam de internamento, tendo ambos o resultado negativo.

O hospital de Évora adiantou que o doente foi, inicialmente, internado no Serviço de Medicina 1 e, posteriormente, no de Psiquiatria, onde começou a apresentar sintomas compatíveis com Covid-19.

"Repetiu o teste e o resultado foi positivo", adiantou, referindo que o Serviço de Saúde Ocupacional do HESE ativou "de imediato" o plano de contingência e iniciou "os procedimentos de avaliação de risco de profissionais e de doentes internados".

De acordo com a unidade hospitalar, foram então realizados testes de rastreio e, até agora, então confirmados mais quatro doentes infetados no Serviço de Medicina 1, num total de cinco doentes com Covid-19.

Os doentes infetados "foram transferidos para enfermarias covid, encontrando-se estáveis e não inspiram cuidados", assinalou a unidade hospitalar, indicando que os familiares já foram contactados pelo hospital e informados da situação.

Quanto aos profissionais de saúde do Serviço de Medicina 1, precisou o HESE, foram realizados cerca de 50 testes, dos quais resultaram dois casos positivos para o novo coronavírus que provoca a doença Covid-19.

Os profissionais de saúde infetados "estão de quarentena no domicílio e não inspiram cuidados" e os restantes "continuam a exercer funções, cumprindo todas as medidas de segurança, em vigilância ativa", notou.

O hospital de Évora sublinhou que doentes e profissionais de ambos os serviços "continuarão a ser testados nos próximos dias" e que a Medicina 1 e a Psiquiatria e Saúde Mental têm "os internamentos e as altas suspensos até normalização da situação".

Citada no comunicado, a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, afirmou que apesar de o hospital de Évora não ter tido anteriormente "nenhuma situação destas desde o início da pandemia, a probabilidade de tal acontecer aumenta à medida que na comunidade o número de casos positivos e ativos aumenta, mesmo cumprindo rigorosamente todos os protocolos de segurança".

"Estamos a monitorizar os profissionais e os doentes em permanência, em vigilância ativa e a cumprir todas as medidas do nosso plano de contingência. Entre os positivos temos, até agora, apenas dois doentes e um profissional com sintomas e os restantes encontram-se assintomáticos", acrescentou.

Portugal contabiliza pelo menos 4.363 mortos associados à Covid-19 em 290.706 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).