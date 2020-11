Covid-19. Cuidados intensivos com novo recorde de internamentos

Os dados revelam ainda um novo número recorde nos cuidados intensivos , com mais sete pessoas internadas, num total de 536 . Em enfermaria, estão internadas mais 90 pessoas, num total de 3.245.

Portugal conta, neste domingo, mais 4.093 casos de Covid-19 e 64 mortes com a doença, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O número de casos ativos aumentou neste domingo para 80.838 ( mais 770 ), mas sem equiparar a diminuição registada no sábado (2.048).

O número de pessoas dadas como recuperadas nas últimas 24 horas é de 3.259 . Desde o início da pandemia, Portugal já registou 209.534 pessoas que ultrapassaram a doença (sendo que a barreira dos 200 mil foi ultrapassada no sábado).





O Norte continua a liderar o aumento de novas infeções: mais 2.490. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o aumento foi de 979 casos, seguida pela região Centro, com mais 444.



A grande distância seguem-se as regiões do Alentejo (mais 84), Algarve (49), Açores (37) e Madeira (10).

Tal como no sábado, nenhuma das regiões autónomas regista qualquer óbito com Covid-19.

No que respeita a óbitos, este domingo regista o número mais baixo desde sábado, dia 21. Do total de mortes, uma ocorreu na faixa etária dos 40-49 anos; três na 50-59; cinco na faixa dos 60-69; 11 mortes entre os 70 e os 79 anos e 44 em pessoas com 80 ou mais anos.

Também aqui a região Norte foi a mais afetada, com mais 31 mortes com Covid-19. Segue-se LVT (mais 22), Centro (mais 8), Alentejo (mais 2) e Algarve (mais 1).