Nova Iorque reabre escolas básicas menos de duas semanas depois de as ter encerrado

A cidade de Nova Iorque, que fechou as escolas públicas devido ao aumento dos casos de infeção pelo novo coronavírus, anunciou este domingo que vai reabrir as escolas do ensino básico a partir de 7 dezembro.

As escolas tinham sido encerradas há menos de duas semanas, mas depois de receber duras críticas por mandar alunos para casa, enquanto as lojas ou restaurantes estavam abertos, o Conselho da Cidade de Nova Iorque retrocedeu e apresentou um novo plano para que o ensino possa voltar a parte dos seus estabelecimentos.

A partir de 7 de dezembro, os alunos do ensino básico poderão regressar às aulas presenciais, enquanto os alunos dos níveis mais avançados continuarão com as aulas online.

As crianças com deficiências graves também voltarão às escolas a partir de 10 de dezembro, anunciou o prefeito Bill de Blasio, em conferência de imprensa.