​Morreu David Prowse, o Darth Vader original de “Star Wars”

“É com grande pesar e tristeza e com tristeza de partir o coração, para nós e milhares de fãs em todo o mundo, que anunciamos a morte do nosso cliente Dave Prowse aos 85 anos”, escreveu a agência Bowington nas redes sociais.

O culturista e halterofilista britânico foi o escolhido, na década de 70 do século passado, para dar corpo a uma das personagens mais marcantes da ficção científica.

Prowse emprestou o corpo a Darth Vader mas, devido ao seu sotaque carregado, a voz acabou por ser a do ator norte-americano James Earl Jones. Foi assim que decidiu George Lucas, o realizador de Star Wars.

"No, I am your father", proferida por Vader durante uma luta com Luke Skywalker, é uma das deixas mais conhecidas da história moderna do cinema.

Antes de Darth Vader, David Prowse já era conhecido no Reino Unido como "Green Cross Code Man", uma personagem que aparecia na televisão a promover a segurança rodoviária numa campanha direcionada às crianças.