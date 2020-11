Portimonense bate Nacional ao cair do pano e deixa último lugar

O Portimonense saiu do último lugar do campeonato, este domingo, ao derrotar o Nacional, por 1-0, em jogo da oitava jornada.

Uma grande penalidade cobrada por Fabrício, aos 89, deu a vitória à equipa de Paulo Sérgio. O Nacional, que ficou sem Júlio César, expulso na sequência do lance, não foi a tempo de reagir à desvantagem.

Assim, o Portimonense sobe, à condição, ao 16.º lugar da I Liga, com sete pontos. O Nacional continua no sétimo posto, com 10 pontos, e perde a oportunidade de se apurar para a "final eight" da Taça da Liga.