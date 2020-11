Golo tardio bate Farense e mantém Braga na perseguição ao líder

O Sporting de Braga voltou a colocar-se a quatro pontos do Sporting, líder do campeonato, este domingo, com uma vitória arrancada ao cair do pano na receção ao Farense, por 1-0, em jogo da oitava jornada.

O Farense até foi a primeira equipa a introduzir a bola na baliza. Ao minuto 27, displicência da defesa do Braga permitiu a Ryan Gauld assistir Mansilla para o golo, mas o VAR anulou o lance, por fora de jogo.

Aos 87 minutos, numa jogada de insistência do Braga, Ricardo Esgaio cruzou rasteiro, um defesa do Farense cortou para trás e aí apareceu Al Musrati a rematar para um golo muito festejado em campo e no banco.

Com este triunfo, o Braga recupera o segundo lugar, com 18 pontos, menos quatro que o Sporting, que lidera o campeonato. O Farense, com cinco pontos, herda a lanterna vermelha do Portimonense.