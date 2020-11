Gil Vicente derrota Rio Ave e foge à zona de despromoção

O Gil Vicente escapou à zona de promoção, este domingo, com um triunfo sobre o Rio Ave, em casa, por 2-0, na oitava jornada do campeonato.

A equipa de Ricardo Soares adiantou-se no marcador aos 18 minutos, fruto de um autogolo de Filipe Augusto. O Rio Ave reagiu, foi à procura do golo, dominou e insistiu até ao fim. Contudo, não conseguiu empatar e, aos cinco minutos de descontos, Lourency "matou" o jogo.

Com isto, os gilistas deixam a zona de despromoção e passam a ocupar a 11.ª posição, com oito pontos. O Rio Ave, nono classificado, com dez pontos, disse adeus ao apuramento para a "final eight" da Taça da Liga.