Boavista empata com Belenenses SAD e continua em zona de perigo

O Boavista cedeu um empate sem golos na receção ao Belenenses SAD, este domingo, e continua em zona de despromoção.

Os 14 remates de lado a lado não foram suficientes para que qualquer uma das equipas conseguisse desfazer o nulo antes do apito final. Os dois guarda-redes estiveram em evidência, num encontro em que o Belenenses SAD chegou a mandar uma bola ao poste, aos 29 minutos.

Com este resultado, o Boavista desce para o 17.º lugar e mantém-se em zona de descida, com sete pontos. Já o Belenenses SAD encontra-se na 13.ª posição, em segurança mas com apenas mais um ponto.