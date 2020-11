PSG empata em casa e fica com liderança em risco

O Paris Saint-Germain cedeu um empate caseiro frente ao Girondins de Bordéus, este sábado, e ficou com a liderança da Ligue 1 em risco.

O Bordéus adiantou-se no marcador aos 10 minutos, fruto de um autogolo de Timothée Pembele. Contudo, num ápice, o PSG virou o marcador: Neymar, de penálti, e Moise Kean marcaram aos 27 e 28 minutos.

Porém, os visitantes ainda tinham mais uma carta na manga e, à hora de jogo, Yacine Adli fez o empate. O PSG não conseguiu reagir.

Com este deslize o PSG (Danilo Pereira ficou no banco) passa a somar 25 pontos em 12 jogos. São mais três pontos e um jogo que o Lille, que pode igualá-lo, e mais cinco pontos e dois jogos que o Marselha. Significa isto que, caso vença os dois jogos que tem em atraso, a equipa de André Villas-Boas passará para a liderança do campeonato francês.