Messi dedica golo a Maradona na vitória gorda do Barcelona

O Barcelona goleou o Osasuna, por 4-0, este domingo. O grande destaque da partida foi Lionel Messi, que dedicou o golo que marcou a Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos.

Martin Braithwaite abriu o marcador aos 29 minutos e, ainda antes do intervalo, Antoine Griezmann ampliou, com uma "bomba" de fora da área. Quase à hora de jogo, Philippe Coutinho fez o 3-0 catalão.

O internacional português Francisco Trincão entrou em campo aos 61 minutos e ainda foi a tempo de assistir Lionel Messi para o quarto golo da noite, também este um grande remate de fora da área.

Nos festejos, Messi tirou a camisola do Barcelona e ficou com aquela que Maradona usou, em 1993/94, no Newell's Old Boys. O clube argentino é aquele que viu "La Pulga" nascer para o futebol. O próprio golo parece ter sido tirado a papel químico de um que "El Pibe" apontou pelo Newell's.

Com esta vitória, o Barcelona ascende ao sétimo lugar da Liga espanhola, com 14 pontos, menos 10 que o líder, a Real Sociedad. O Atlético de Madrid, segundo classificado, tem 23 pontos mas menos dois jogos.