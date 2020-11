Lewis Hamilton vence Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes), virtual campeão mundial, venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrain, 15.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de 2020 de Fórmula 1.

Hamilton, que esteve sempre no comando, cortou a meta atrás do "safety car", que entrou em pista a duas voltas do final, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo classificado, e do tailandês Alexander Albon (Red Bull), que foi terceiro.

O britânico conquistou a 95.ª vitória da carreira, chegando aos 332 pontos no campeonato, contra 201 do segundo colocado, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que hoje foi apenas oitavo.

A prova ficou marcada por uma longa interrupção, devido ao violento despiste do francês Romain Grosjean (Haas), sem consequências físicas graves para o piloto.