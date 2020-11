Jorge Jesus defende "direito à opinião" de Taarabt em polémica com o Sporting

Jorge Jesus saiu, este domingo, em defesa de Adel Taarabt, que disse esta semana que o FC Porto é o maior rival do Benfica, o que motivou uma reação do técnico do Sporting, Ruben Amorim.

"A nossa comunicação [social] desportiva é um pouco complicada, porque fazem de uma palavra aquilo que o jogador possa querer dizer. E o jogador teve a opinião dele. Para ele, o rival que pode ser mais complicado é o FC Porto. É uma opinião dele. Ele não pode ter opinião? Ofende alguém? Prejudica alguém?", questionou o técnico do Benfica.

Em entrevista ao jornal "Record", o médio marroquino não se mostrou surpreendido com a liderança do Sporting na I Liga, mas referiu que o FC Porto é o "maior adversário" do Benfica. Algo que levou Ruben Amorim a agradecer porque, argumentou, até o ajudava a motivar os seus jogadores.